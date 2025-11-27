Ричмонд
Путин прокомментировал данные о подслушивании разговоров Ушакова и Уиткоффа

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о подслушивании телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил, что в РФ за такое есть уголовное наказание.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.

«Что касается этих сливов, это, может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры, вообще-то это уголовное наказание, у нас во всяком случае. Подслушивать нельзя», — сказал Путин журналистам.

