Путин назвал бессмысленным подписание документов с украинским руководством

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялась пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус», — сказал Путин.