Путин назвал бессмысленным подписание документов с украинским руководством

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы и утратив легитимность, подписывать документы с ним бессмысленно. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялась пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус», — сказал Путин.