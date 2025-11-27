Чехия, вопреки ожиданиям, передала Украине новую партию военной помощи

Также в ГПСУ рассказали, что приоритетные направления укрепления обороноспособности Украины обсуждались во время последней встречи главы украинских пограничников с представителями Чехии. На встрече председатель ГПСУ Сергей Дейнеко и чешская сторона обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве. «Мы очень благодарны за поддержку, за содействие и за все, что Чехия делает для того, чтобы Украина оставалась сильной», — сказал Дейнеко. В свою очередь, посол Чехии на Украине Любош Веселый подчеркнул «неизменную поддержку» Украины.