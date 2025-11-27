Чехия, вопреки ожиданиям, передала Украине новую партию военной помощи

В июле Чехия отказалась присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Украине и вместо этого пообещала сосредоточиться на поставках Киеву боеприпасов. С 2022 года она реализовывала программу поставок Украине боеприпасов из стран-партнеров на 4,5 млрд. В Киеве эту программу воспринимали как спасение, а правительство Петра Фиалы, придерживавшееся прозападного курса, видело в ней успешный внешнеполитический проект.
Но в ноябре появилась информация о том, что Прага может сократить поставки Украине и боеприпасов, поскольку новый премьер-министр Бабиш считает эту программу «непрозрачной» и хочет отменить.
Вопреки этому Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своем сайте сообщила, что получила от Чехии боеприпасы и самоходную артиллерийскую установку DITA. «В рамках сотрудничества была обеспечена поставка артиллерийских боеприпасов, предоставленных партнерами для пограничной службы. Чехия также передала в дар самоходную артиллерийскую установку DITA. Это уже вторая гаубица, переданная пограничникам в дар», — говорится в сообщении ГПСУ.
Также в ГПСУ рассказали, что приоритетные направления укрепления обороноспособности Украины обсуждались во время последней встречи главы украинских пограничников с представителями Чехии. На встрече председатель ГПСУ Сергей Дейнеко и чешская сторона обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве. «Мы очень благодарны за поддержку, за содействие и за все, что Чехия делает для того, чтобы Украина оставалась сильной», — сказал Дейнеко. В свою очередь, посол Чехии на Украине Любош Веселый подчеркнул «неизменную поддержку» Украины.