Главные заявления Путина по итогам визита в Киргизию

27 ноября российский президент Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, касающиеся мирного плана Трампа, хода СВО, планов ЕС по конфискации российских активов. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Мирный план Трампа

Надо обсуждать каждый пункт плана США по украинскому урегулированию, Москва к таким обсуждениям готова.

Москва ждет американскую делегацию в первой половине следующей недели. Кто это будет, определит Трамп.

Ушаков находится на связи с американскими коллегами.

Переговорщиками по Украине со стороны России будут Мединский и представители МИД. Лавров готовится ко встрече с партнерами из США.

Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности.

Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить.

Проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по «РИА Новости»)

«Сливы» разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа могут быть фейками или подслушанным разговором.

Другие треки российско-американских отношений

Если США не захотят продлевать СНВ-3, то и не надо.

В феврале заканчивается [договор СНВ-3]. Ну не хотят ничего делать — не надо.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по ТАСС)

США предложили РФ обсудить вопросы по ядерным испытаниям.


Ненападение на страны ЕС и конфискация российских активов

Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.

О риске нападения России на Европу говорят «жулики».

Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по ТАСС)

Россия готова зафиксировать «как угодно» положение о том, что не намерена нападать на европейские страны.

Тем не менее если это раскручено общественным сознанием, если они [Запад] напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по ТАСС)

Возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне.

Правительство вырабатывает ответ на случай конфискации активов РФ.

Встреча России и Украины в Абу-Даби

Встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, со стороны РФ в ней участвовал представитель ФСБ.

Абу-Даби активно используется как площадка для контактов между российскими и украинскими спецслужбами, там они решают прежде всего гуманитарные вопросы.

Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. Даже в самые тяжелые времена.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по ТАСС)

Появление представителя США на переговорах в Абу-Даби было неожиданным.

О ходе СВО

Действия группировки «Восток» могут привести к обвалу фронта для ВСУ.

ВС РФ полностью окружили Красноармейск и Димитров. 70% Красноармейска уже под контролем России.

В Северске непростая ситуация для ВСУ, очевидно, к чему все идет. Волчанск почти полностью в руках российских войск.

Боевые действия идет внутри Комсомольска, много зданий освобождено.

ВСУ в октябре потеряли 47 тыс. человек.

Мобилизация на Украине проводится насильственно.

Они [Украина] набрали по мобилизации, насильственной мобилизации, где-то 16,5 тысяч — и где-то около 14,5−15 тысяч вернули из госпиталей.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по «РИА Новости»)

Дезертирство в ВСУ очень большое, об этом говорят и западные СМИ, и с этим вряд ли Киев может что-то поделать.

Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.

Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций.

Членство России в международных объединениях

Россия не просилась в G7, ее туда пригласили.

Россию пока никто официально не приглашал вернуться в G8. Путин отметил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года.

Другие темы

Россия и Киргизия планируют строительство АЭС малой мощности.

Проблема с грузами на российско-казахстанской границе существует, так как значительное число фур пересекает границу без документов.

По моему поручению таможенный комитет, и в рамках ЕАЭС наши таможенные органы имеют право на такие действия, начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин пожелал успехов руководству Кыргызстана на поприще укрепления внутриполитической ситуации.

Наши инвесторы все активнее и активнее работают на рынке Кыргызстана. Происходит это в том числе и потому, что действующему руководству Кыргызстана удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию. А это всегда очень важно для потенциальных инвесторов, потому что все надеются на то, что обязательства, которые берет страна-реципиент этих инвестиций, обеспечат надежное исполнение всех договоренностей.

Владимир Путин
президент РФ (цитата по «РИА Новости»)
