Главные заявления Путина по итогам визита в Киргизию

Мирный план Трампа
Надо обсуждать каждый пункт плана США по украинскому урегулированию, Москва к таким обсуждениям готова.
Москва ждет американскую делегацию в первой половине следующей недели. Кто это будет, определит Трамп.
Ушаков находится на связи с американскими коллегами.
Переговорщиками по Украине со стороны России будут Мединский и представители МИД. Лавров готовится ко встрече с партнерами из США.
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности.
Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить.
«Сливы» разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа могут быть фейками или подслушанным разговором.
Другие треки российско-американских отношений
Если США не захотят продлевать СНВ-3, то и не надо.
В феврале заканчивается [договор СНВ-3]. Ну не хотят ничего делать — не надо.
США предложили РФ обсудить вопросы по ядерным испытаниям.
Ненападение на страны ЕС и конфискация российских активов
Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности.
О риске нападения России на Европу говорят «жулики».
Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая.
Россия готова зафиксировать «как угодно» положение о том, что не намерена нападать на европейские страны.
Тем не менее если это раскручено общественным сознанием, если они [Запад] напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно.
Возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне.
Правительство вырабатывает ответ на случай конфискации активов РФ.
Встреча России и Украины в Абу-Даби
Встреча представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, со стороны РФ в ней участвовал представитель ФСБ.
Абу-Даби активно используется как площадка для контактов между российскими и украинскими спецслужбами, там они решают прежде всего гуманитарные вопросы.
Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. Даже в самые тяжелые времена.
Появление представителя США на переговорах в Абу-Даби было неожиданным.
О ходе СВО
Действия группировки «Восток» могут привести к обвалу фронта для ВСУ.
ВС РФ полностью окружили Красноармейск и Димитров. 70% Красноармейска уже под контролем России.
В Северске непростая ситуация для ВСУ, очевидно, к чему все идет. Волчанск почти полностью в руках российских войск.
Боевые действия идет внутри Комсомольска, много зданий освобождено.
ВСУ в октябре потеряли 47 тыс. человек.
Мобилизация на Украине проводится насильственно.
Они [Украина] набрали по мобилизации, насильственной мобилизации, где-то 16,5 тысяч — и где-то около 14,5−15 тысяч вернули из госпиталей.
Дезертирство в ВСУ очень большое, об этом говорят и западные СМИ, и с этим вряд ли Киев может что-то поделать.
Позитивная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.
Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций.
Членство России в международных объединениях
Россия не просилась в G7, ее туда пригласили.
Россию пока никто официально не приглашал вернуться в G8. Путин отметил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года.
Другие темы
Россия и Киргизия планируют строительство АЭС малой мощности.
Проблема с грузами на российско-казахстанской границе существует, так как значительное число фур пересекает границу без документов.
По моему поручению таможенный комитет, и в рамках ЕАЭС наши таможенные органы имеют право на такие действия, начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество грузовиков, фур пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще.
Владимир Путин пожелал успехов руководству Кыргызстана на поприще укрепления внутриполитической ситуации.
Наши инвесторы все активнее и активнее работают на рынке Кыргызстана. Происходит это в том числе и потому, что действующему руководству Кыргызстана удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию. А это всегда очень важно для потенциальных инвесторов, потому что все надеются на то, что обязательства, которые берет страна-реципиент этих инвестиций, обеспечат надежное исполнение всех договоренностей.