Путин назвал статус Крыма и Донбасса ключевым моментом в переговорах с США

«Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной, — сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.— Это один из ключевых моментов».
Первая редакция нового плана США из 28 пунктов, которую опубликовал Axios, предполагала признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Позднее Politico со ссылкой на источники сообщало, что в переработанном после контактов США с европейцами и Украиной документе отсутствует требование о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». Издание также писало, что из плана убрали «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».