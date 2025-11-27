Путин назвал чушью утверждения об «опале» Лаврова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также опроверг эти слухи, заявив, что у Лаврова «все нормально». Эти заявления последовали после публикаций The Economic Times и The Independent, которые утверждали, что Сергей Лавров якобы «впал в немилость» из-за отмененного саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, планировавшегося в Будапеште. Западные СМИ утверждали, что саммит отменили после телефонного разговора Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.