Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал чушью утверждения об «опале» Лаврова

Утверждения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «попал в опалу», — чушь, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал. У него свой график работы», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. По его словам, сейчас Сергей Лавров готовится ко встрече с партнерами из США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также опроверг эти слухи, заявив, что у Лаврова «все нормально». Эти заявления последовали после публикаций The Economic Times и The Independent, которые утверждали, что Сергей Лавров якобы «впал в немилость» из-за отмененного саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, планировавшегося в Будапеште. Западные СМИ утверждали, что саммит отменили после телефонного разговора Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Сергей Лавров и Марко Рубио созвонились 20 октября. На следующий день CNN со ссылкой на источник сообщил, что после этого звонка в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на украинское урегулирование. 5 ноября Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, из членов которого отсутствовал только глава российского МИДа. Тогда источник «Ъ» сообщил, что министр «согласованно отсутствовал».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше