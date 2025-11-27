Россия вправе жестко ответить на размещение ракет на Окинаве, заявил МИД

Захарова, комментируя заявления министра обороны Японии о появлении планов разместить ракеты на Окинаве, отметила, что министерство иностранных дел России отслеживает заявления и шаги японского руководства, которое взяло курс на ремилитаризацию страны. Москва неоднократно обращала внимание, в том числе по официальным дипломатическим каналам, на негативное влияние такой политики Токио на стабильность и безопасность в регионе. Представитель МИД добавила, что недопустимо размещать ракеты средней дальности американского производства на территории Японии.