FT: дуэт Кушнера и Уиткоффа закулисно работает по Украине

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа с 2009 года, долгое время выполнял некоторые из самых сложных дипломатических миссий своего тестя. Во время первого президентства Трампа он отвечал за нормализацию отношений арабских государства с Израилем. Недавно он принимал активное участие в прекращении огня в Газе и установлении хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС. Теперь его вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом перебросили на «украинский вопрос», пишет британская газета Financial Times.