Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: дуэт Кушнера и Уиткоффа закулисно работает по Украине

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа с 2009 года, долгое время выполнял некоторые из самых сложных дипломатических миссий своего тестя. Во время первого президентства Трампа он отвечал за нормализацию отношений арабских государства с Израилем. Недавно он принимал активное участие в прекращении огня в Газе и установлении хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС. Теперь его вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом перебросили на «украинский вопрос», пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кушнер и Уиткофф, давний друг и партнер Трампа по гольфу, принадлежат к разным поколениям, но близки друг другу: они часто общаются и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов. В феврале Уиткофф сказал, что именно Кушнер убедил его занять должность спецпосланника Трампа, говорится в статье.

Теперь они вместе пытаются добиться прекращения боевых действий на Украине.

С помощью этого дуэта Трамп рассчитывает повторить на Донбассе свой прорыв в Газе.

Тандем Кушнер-Уиткофф начал работать закулисно и подготовил первоначальный план мирного соглашения, который, по мнению европейских союзников Киева, был равносилен капитуляции Украины.

На следующей неделе, как заявил во вторник Трамп, эффективный дипломатический дуэт может прибыть в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча Уиткоффа и Кушнера с российским лидером.

FT отмечает, что оба пользуются доверием Трампа, что является обязательным условием для любого переговорщика от его имени. Но в отличие от Уиткоффа, у Кушнера есть опыт в дипломатии и Трамп доверяет его «дипломатическому чутью».

«Мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Иногда нам нужен его ум», — сказал Трамп в октябре, выступая в израильском кнессете.

Как пишет FT, Кушнер и Уиткофф при урегулировании украинского конфликта взяли за основу стратегию США в Газе. Об этом, по мнению издания, свидетельствует утечка октябрьского разговора Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Кушнер был привлечен для помощи в составлении основных положений мирного плана. Как утверждает FT, американский дуэт получил информацию от российских чиновников, в том числе от директора РФПИ Кирилла Дмитриева. Последний, по сведениям издания, якобы связан с Кушнером еще со времен первого президентства Трампа. Согласно FT, впервые они встретились в 2019 году в Монтрё, на берегу Женевского озера, чтобы обсудить общие вопросы дипломатии на Ближнем Востоке.

Такой подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине вызывает озабоченность, отмечает FT. Он уже не впервые доверяет самые серьезные вопросы внешней политики кругу доверенных лиц, включая членов семьи и друзей.

Издание констатирует, что официальный механизм координации внешней политики в США больше не существует. Вместо этого все сводится к политике, основанных на личных связях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше