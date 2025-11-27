FT: дуэт Кушнера и Уиткоффа закулисно работает по Украине

Кушнер и Уиткофф, давний друг и партнер Трампа по гольфу, принадлежат к разным поколениям, но близки друг другу: они часто общаются и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов. В феврале Уиткофф сказал, что именно Кушнер убедил его занять должность спецпосланника Трампа, говорится в статье.
Теперь они вместе пытаются добиться прекращения боевых действий на Украине.
Тандем Кушнер-Уиткофф начал работать закулисно и подготовил первоначальный план мирного соглашения, который, по мнению европейских союзников Киева, был равносилен капитуляции Украины.
На следующей неделе, как заявил во вторник Трамп, эффективный дипломатический дуэт может прибыть в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча Уиткоффа и Кушнера с российским лидером.
«Мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку. Иногда нам нужен его ум», — сказал Трамп в октябре, выступая в израильском кнессете.
Как пишет FT, Кушнер и Уиткофф при урегулировании украинского конфликта взяли за основу стратегию США в Газе. Об этом, по мнению издания, свидетельствует утечка октябрьского разговора Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Кушнер был привлечен для помощи в составлении основных положений мирного плана. Как утверждает FT, американский дуэт получил информацию от российских чиновников, в том числе от директора РФПИ Кирилла Дмитриева. Последний, по сведениям издания, якобы связан с Кушнером еще со времен первого президентства Трампа. Согласно FT, впервые они встретились в 2019 году в Монтрё, на берегу Женевского озера, чтобы обсудить общие вопросы дипломатии на Ближнем Востоке.
Издание констатирует, что официальный механизм координации внешней политики в США больше не существует. Вместо этого все сводится к политике, основанных на личных связях.