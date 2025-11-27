Ричмонд
Премьер Польши обвинил президента страны в саботаже

ВАРШАВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже.

Источник: AP 2024

«Президент упорно отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности» — написал Туск в социальной сети Х.

Премьер и президент Польши находятся в перманентном конфликте, так как представляют противоборствующие политические партии. Это выливается в то, что премьер, по словам президента, отрезал его от информации спецслужб, не учитывает его мнение при принятии важнейших решений. Президент, в свою очередь, постоянно накладывает вето на инициированные правительством законы, отказывается назначать предложенных кабмином послов и подписывать другие правительственные документы.

