Премьер Польши обвинил президента страны в саботаже

Премьер и президент Польши находятся в перманентном конфликте, так как представляют противоборствующие политические партии. Это выливается в то, что премьер, по словам президента, отрезал его от информации спецслужб, не учитывает его мнение при принятии важнейших решений. Президент, в свою очередь, постоянно накладывает вето на инициированные правительством законы, отказывается назначать предложенных кабмином послов и подписывать другие правительственные документы.