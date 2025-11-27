Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

«В данный момент столица полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты. На всех перекрестках — многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена», — сообщили в диппредставительстве.