Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Гвинее-Бисау.

«В данный момент столица полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты. На всех перекрестках — многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена», — сообщили в диппредставительстве.

Угрозы работе российского посольства в Гвинее-Бисау нет, с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний поддерживается постоянный контакт, сообщили в диппредставительстве.

«Угрозы функционированию посольства, жизни его сотрудников и российских граждан не отфискированы. Продолжаем поддерживать с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний постоянный контакт и отслеживать ситуацию», — сообщили в диппредставительстве.