Захарова раскритиковала идею властей Латвии разобрать железную дорогу в Россию

Политолог Георгий Бовт в беседе с «Российской газетой» заявил, что теоретически Латвия может демонтировать пути, «чтобы российские войска вдруг не приехали по железной дороге». Бовт отметил, что Россия по железной дороге в Латвию и через территорию этой страны «практически ничего не возит». При этом поездами в Латвию через Россию идет транзит из Казахстана и Узбекистана, добавил он.