Мерц заявил, что пока рано говорить об отправке войск на Украину

На данный момент слишком рано говорить о необходимости отправки европейских войск на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство, канцлер Германии отметил необходимость сохранения для Украины «сильной армии» после потенциального мирного соглашения.

«Именно поэтому мы также обсуждаем будущую целевую численность украинской армии», — подчеркнул политик.

Reuters передает, что, по мнению Мерца, «пока слишком рано обсуждать какое-либо развертывание международных войск» на Украине.

На этом фоне газета Politico писала 26 ноября, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».

