Мерц заявил, что пока рано говорить об отправке войск на Украину

Как сообщает агентство, канцлер Германии отметил необходимость сохранения для Украины «сильной армии» после потенциального мирного соглашения.
«Именно поэтому мы также обсуждаем будущую целевую численность украинской армии», — подчеркнул политик.
Reuters передает, что, по мнению Мерца, «пока слишком рано обсуждать какое-либо развертывание международных войск» на Украине.
На этом фоне газета Politico писала 26 ноября, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.
Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.
Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».