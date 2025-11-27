Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

Эстония готова отправить войска на Украину в рамках размещения западного вооруженного контингента на территории страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.