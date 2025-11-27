Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

«Однако мы должны подумать, как это будет конкретно выглядеть — на море, на суше», — подчеркнул политик.
Михал отметил, что для размещения западного контингента на территории Украины необходимо заключение «конкретного» мирного соглашения. По его словам, Таллин готов отправить на Украину роту военных.
