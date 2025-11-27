Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

Эстония готова отправить войска на Украину в рамках размещения западного вооруженного контингента на территории страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

Источник: AP 2024

«Однако мы должны подумать, как это будет конкретно выглядеть — на море, на суше», — подчеркнул политик.

Михал отметил, что для размещения западного контингента на территории Украины необходимо заключение «конкретного» мирного соглашения. По его словам, Таллин готов отправить на Украину роту военных.

Ранее Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН. Парламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше