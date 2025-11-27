Меркель объяснила слова о виновниках начала конфликта на Украине

«За несколько дней до того, как я выдвинула это предложение (о новом формате прямого диалога. — РБК) в Европейском совете, [тогдашний] президент США Джо Байден встретился с Владимиром Путиным. Я просто не считаю правильным, что мы, европейцы, не стремимся к диалогу с Путиным, а полностью оставляем это на усмотрение американской администрации. Вот почему я выступала за эту инициативу», — объяснила Меркель, подчеркнув, что в ее прошлых высказываниях не было «никакого возложения ответственности за войну».