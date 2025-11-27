Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз

«B соответствии со статьей 11 Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия (прилагается)», — говорится в распоряжении.