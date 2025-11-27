Ричмонд
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«B соответствии со статьей 11 Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия (прилагается)», — говорится в распоряжении.

Кроме того, премьер России Михаил Мишустин поручил дипведомству провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.