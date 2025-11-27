Израильская армия открыла огонь по поселению на сирийских Голанских высотах

«Оккупационные силы открыли огонь из артиллерии по Тель Ахмар на востоке провинции Кунейтра. Выпущено три снаряда», — передает телеканал.
Ранее он сообщал, что колонна военных машин, принадлежащих израильской армии, пересекла границу и провела рейд в поселении Тель Ахмар.
После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводить рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом.
В декабре 2024 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.