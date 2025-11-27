Израильская армия открыла огонь по поселению на сирийских Голанских высотах

После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводить рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом.