Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз

Российское правительство одобрило представленный министерством иностранных дел РФ проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что документ согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и саудовской стороной.
Кроме того, глава правительства Михаил Мишустин поручил МИД России провести переговоры с Саудовской Аравией, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
