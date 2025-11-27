Ричмонд
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз

Документ согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и саудовской стороной.

Источник: Аргументы и факты

Российское правительство одобрило представленный министерством иностранных дел РФ проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что документ согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и саудовской стороной.

Кроме того, глава правительства Михаил Мишустин поручил МИД России провести переговоры с Саудовской Аравией, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Напомним, ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что решение Евросоюза об отмене многократных виз для россиян не окажет значительного влияния на турпоток. Однако это усложнит процедуру поездок.

