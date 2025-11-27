Путин: Бюджет РФ теряет миллиарды из-за ввоза в страну товаров без документов

Бюджет России теряет десятки миллиардов рублей из-за ввоза в страну товаров, не имеющих документов. Об этом в беседе с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет», — подчеркнул российский лидер.
Путин заявил, что это связано с импортом в Россию товаров, которые ввозятся в страну большегрузами через границу с Казахстаном. Значительное число таких фур пересекает российско-казахстанскую границу без документов.
