Путин: Бюджет РФ теряет миллиарды из-за ввоза в страну товаров без документов

Путин заявил, что Россия недополучает финансы из-за импорта товаров без документов через границу с Казахстаном.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет России теряет десятки миллиардов рублей из-за ввоза в страну товаров, не имеющих документов. Об этом в беседе с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет», — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил, что это связано с импортом в Россию товаров, которые ввозятся в страну большегрузами через границу с Казахстаном. Значительное число таких фур пересекает российско-казахстанскую границу без документов.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прокомментировал обсуждения Евросоюза и Киева по планам изъятия замороженных российских активов. Президент иронично поинтересовался, кто кого в этом случае учит воровать, киевский режим — евробюрократоров, или наоборот.

