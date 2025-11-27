Путин оценил потери российского бюджета из-за ввоза товаров без документов

Путин отметил, что для нормализации ситуации на границе были введены временные послабления. Тем не менее он подчеркнул необходимость пресекать попытки владельцев фур пересекать границу, не имея при себе необходимых документов. Для решения этой проблемы российский лидер заверил, что ведёт работу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Таким образом, пропуск грузовиков будет осуществляться постепенно при условии наличия у водителей документов. Путин заверил, что меры будут приниматься для недопущения образования заторов на границе.