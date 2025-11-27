Эстония согласилась отправить войска на Украину, но с условием

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине он подчеркнул, что эстонские власти ранее заявляли о своей готовности направить роту военнослужащих на Украину при условии достижения мирных соглашений. При этом премьер отметил необходимость детальной проработки конкретных форм такого участия, будь то на море или на суше.