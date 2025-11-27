Президент РФ Владимир Путин в четверг назвал чушью и прямой ложью утверждения о подготовке России к нападению на Европу, он заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие подобных намерений. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».