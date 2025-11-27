Ричмонд
Путин назвал естественным поворот России на Восток

Президент России Владимир Путин заявил, что поворот России на Восток был аккуратным и естественным. Он отметил, что экономика восточных стран и стран большого Юга развивается быстрее, чем экономика западных стран.

Источник: РИА "Новости"

«Это естественный был поворот. Аккуратно, мы никуда не спешили, мы просто видели — просто больше начали покупать наших товаров, и мы стали больше продавать», — сказал Путин в интервью «Номанд ТВ». Он отметил, что взаимодействие со странами Востока и большого Юга развивается с 2000-х годов. Поворот России в их направлении никак не связан с событиями на Украине, сказал президент.

В октябре Владимир Путин сообщал о планах России углубить политические, экономические и гуманитарные связи со странами Центральной Азии. Страна уже переориентировала поставки газа, нефти, нефтепродуктов и угля с Запада на Восток и Юг, заявлял министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По данным вице-премьера Александра Новака, доля дружественных государств в поставках нефти достигла 94%, а поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличились до 81%.

