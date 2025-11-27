ЕП утвердил резолюцию с обязательством не признавать Крым и Донбасс российскими

«Депутаты Европарламента также заявляют, что никакая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России», — указано в заявлении. Депутаты ЕП заявили, что исход конфликта на Украине окажет глубокое влияние на всю систему европейской безопасности, и потому «ничего об Украине не должно решаться без Украины, а о Европе — без Европы».