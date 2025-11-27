В столице Киргизии Бишкеке перед зданием посольства Украины установили большой световой экран с изображением флага России. Это было сделано властями страны в рамках подготовки к саммиту Организации договора о коллективной безопасности. Сообщил об этом корреспондент «Комсомольской правды» Валентин Алфимов.