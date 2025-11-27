В столице Киргизии Бишкеке перед зданием посольства Украины установили большой световой экран с изображением флага России. Это было сделано властями страны в рамках подготовки к саммиту Организации договора о коллективной безопасности. Сообщил об этом корреспондент «Комсомольской правды» Валентин Алфимов.
Экран был размещен непосредственно возле площади, где проходила церемония встречи президента России Владимира Путина. Таким образом, он полностью закрыл собой видимость украинского дипломатического представительства и флага.
Визит Владимира Путина в Бишкек состоялся во вторник. После торжественной встречи в аэропорту российский лидер вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым посетил площадь Победы.
Они возложили венок к монументу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это знаменательное событие широко отмечается и в Киргизии.