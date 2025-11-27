В Гвинее-Бисау отменили комендантский час, введённый после переворота

Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау 26 ноября, объявили об отмене комендантского часа и других ограничений на передвижение с 28 ноября. Это решение было озвучено в заявлении Высшего военного командования (ВВК), которое передали по национальному телевидению.
После событий 26 ноября в стране были введены ограничения на передвижение людей и грузов, а также комендантский час ночью. Однако, после приведения к присяге нового президента на переходный период и формирования Высшего военного командования для восстановления порядка, были созданы условия для функционирования государственных и частных учреждений.
ВВК заявило, что на основании анализа ситуации с 28 ноября все ограничения будут отменены.
Также в заявлении сообщается, что бывший президент Умару Сисоку Эмбало, бывший министр внутренних дел Ботче Канде, а также другие высокопоставленные фигуры, включая генерала Биаге На Нтана и его заместителя Мамаду Туре, находятся под арестом.
Кроме того, ВВК анонсировало создание переходного правительства в ближайшее время и запретило любые протесты, марши или демонстрации, которые могут нарушить стабильность в стране.
Ранее сообщалось, что после госпереворота в Гвинее-Бисау военные объявили о закрытии всех границ страны. После этого Умару Сисоку Эмбало признал, что его свергли военные.