В Гвинее-Бисау отменили комендантский час, введённый после переворота

После событий 26 ноября в стране были введены ограничения на передвижение людей и грузов, а также комендантский час ночью. Однако, после приведения к присяге нового президента на переходный период и формирования Высшего военного командования для восстановления порядка, были созданы условия для функционирования государственных и частных учреждений.