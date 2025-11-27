Ричмонд
«Ночная ведьма» и «Бульдог-13»: Новая тактика Армии России в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Американский журнал Forbes сообщает о смене тактики российских военных в зоне СВО. По данным издания, они всё чаще отказываются от дронов-камикадзе в пользу многоразовых беспилотников. Как отмечается в публикации, Россия явно переходит к многократному использованию БПЛА как для атаки, так и для обороны.

Источник: Life.ru

Особый акцент делается на новые системы, такие как «Ночная ведьма» и «Бульдог-13». Их поступление в войска означает переход к качественно новому классу ударных дронов с расширенными возможностями. При этом FPV-дроны по-прежнему признаются самым смертоносным оружием на фронте, способным уничтожать бронетехнику и артиллерию.

«Бульдог-13» — российский многоразовый беспилотник, который летом проходил испытания в реальных боевых условиях. «Ночная ведьма» является усовершенствованным аналогом украинского дрона «Баба-яга».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

