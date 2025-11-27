«Ночная ведьма» и «Бульдог-13»: Новая тактика Армии России в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Особый акцент делается на новые системы, такие как «Ночная ведьма» и «Бульдог-13». Их поступление в войска означает переход к качественно новому классу ударных дронов с расширенными возможностями. При этом FPV-дроны по-прежнему признаются самым смертоносным оружием на фронте, способным уничтожать бронетехнику и артиллерию.
«Бульдог-13» — российский многоразовый беспилотник, который летом проходил испытания в реальных боевых условиях. «Ночная ведьма» является усовершенствованным аналогом украинского дрона «Баба-яга».
