Зеленский анонсировал важные переговоры по Украине на следующей неделе

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций», — заявил бывший комик.
Он пообещал, что украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Зеленский добавил, что Киев находится на связи с американской стороной и «европейскими друзьями».
Он добавил, что на следующей неделе запланированы важные переговоры не только на уровне делегаций, но и с его непосредственным участием. При этом Зеленский не стал раскрывать дополнительные детали, упомянув лишь о создании прочной основы для предстоящих дискуссий.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, входящий в состав переговорной группы, сообщал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения мирной инициативы с американским президентом Дональдом Трампом до конца ноября. Одновременно с этим народный депутат Алексей Гончаренко* информировал о скором прибытии в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, которого ожидают в украинской столице в четверг или пятницу.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.