Зеленский анонсировал важные переговоры по Украине на следующей неделе

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над мирным урегулированием. По его словам, украинские и американские представители возобновят рассмотрение положений мирного плана в конце текущей недели, а на следующей неделе состоятся важные переговоры с его личным участием.

Источник: Life.ru

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций», — заявил бывший комик.

Он пообещал, что украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Зеленский добавил, что Киев находится на связи с американской стороной и «европейскими друзьями».

Он добавил, что на следующей неделе запланированы важные переговоры не только на уровне делегаций, но и с его непосредственным участием. При этом Зеленский не стал раскрывать дополнительные детали, упомянув лишь о создании прочной основы для предстоящих дискуссий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, входящий в состав переговорной группы, сообщал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения мирной инициативы с американским президентом Дональдом Трампом до конца ноября. Одновременно с этим народный депутат Алексей Гончаренко* информировал о скором прибытии в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла, которого ожидают в украинской столице в четверг или пятницу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

