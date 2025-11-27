Ричмонд
Фази назвал правдой слова Путина о том, что РФ не намерена нападать на ЕС

По словам Фази, распространение тезиса об «угрозе со стороны России» необходимо европейским властям лишь для оправдания дальнейшей милитаризации.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Томас Фази заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не намерена нападать на Европу, следует воспринимать как правду. Такое мнение он высказал в соцсети X* после выступления российского лидера в Бишкеке.

По словам Фази, распространение тезиса об «угрозе со стороны России» необходимо европейским властям лишь для оправдания дальнейшей милитаризации и «практического захвата континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО».

Ранее политик Мема назвал войну с Россией основной целью Европы сегодня.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

