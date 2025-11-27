Журналист Томас Фази заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не намерена нападать на Европу, следует воспринимать как правду. Такое мнение он высказал в соцсети X* после выступления российского лидера в Бишкеке.
Ранее политик Мема назвал войну с Россией основной целью Европы сегодня.
* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
