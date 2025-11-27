Деккер: Украина проиграет конфликт и с помощью США, и без неё

По словам политика, европейские страны продолжают «жить в нереалистичном мире», отвергая жизнеспособные предложения Вашингтона по урегулированию ситуации и настаивая на условиях, неприемлемых для России. Он заявил, что ЕС превращает американские инициативы в «неприемлемый сигнал» для Москвы, в результате чего Украина несёт всё большие потери.