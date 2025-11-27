Украина проиграет конфликт как с поддержкой США, так и без неё. Такое мнение выразил депутат нидерландского парламента от партии «Форум за демократию» Ральф Деккер, выступая на заседании законодательного собрания, сообщают РИА Новости.
По словам политика, европейские страны продолжают «жить в нереалистичном мире», отвергая жизнеспособные предложения Вашингтона по урегулированию ситуации и настаивая на условиях, неприемлемых для России. Он заявил, что ЕС превращает американские инициативы в «неприемлемый сигнал» для Москвы, в результате чего Украина несёт всё большие потери.
Деккер отметил, что под видом стремления к справедливому миру европейские страны фактически приносят в жертву всё большую часть Украины, тогда как, по его оценке, итог конфликта будет одинаковым независимо от уровня американской помощи.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского союза Кайя Каллас заявила, что стремительное заключение мира не отвечает интересам Украины.