Экс-сотрудник СБУ Ступак: Киев не сможет содержать армию в 800 тыс. человек

Ранее страны Европы создали собственную версию плана США по урегулированию на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Украина не способна содержать армию, состоящую из 800 тысяч военных, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак.

«800 тысяч — это очень много, мы не в состоянии обеспечить такое количество военных», — сказал он в эфире «Новости. Live» на YouTube.

Ступак обратил внимание, что армия ФРГ насчитывает 180 тысяч солдат, а Польши — 200 тысяч человек. У Украины появится возможность содержать такую армию в мирное время, только если Запад возьмет ее на полное обеспечение.

Ранее сообщалось, что страны Европы создали собственную версию плана США по урегулированию на Украине и предложили ограничить численность ВСУ 800 тысячами человек «в мирное время». Отметим, в американском плане предлагалось, чтобы в составе армии Украины было не более 600 тыс. военнослужащих.