Жители Курской и Белгородской областей смогут отдохнуть в санаториях Белоруссии

Жители Курской и Белгородской областей получат комплексную реабилитацию в белорусских санаториях за счёт средств Союзного государства. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: Life.ru

«По инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за счёт средств Союзного государства 28 ноября 770 жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших в результате украинской агрессии, отправятся на месяц на оздоровление в белорусские здравницы», — написала она.

Организацией данной инициативы занимался постоянный комитет Союзного государства при активном участии секретаря Сергея Глазьева. Проект получил поддержку на высшем уровне, включая одобрение президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что ряд государств предложили своё посредничество для решения гуманитарных вопросов в рамках украинского конфликта. Посреднические услуги в гуманитарной сфере предложили уполномоченные Турции и Ватикан. Особую роль в решении сложных вопросов продолжает играть белорусская сторона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

