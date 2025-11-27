Лидер Ирана Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Он отметил, что Белый дом устроил конфликт. Он указал, что обещания президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт остались нереализованными, а спустя год американская администрация начала навязывать план урегулирования.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегации США и Украины в конце этой недели продолжат двусторонние переговоры, начатые в Женеве. Кроме того, он сообщил, что Киев ожидает визита министра армии США Дэниела Дрисколла в ближайшие дни, что было подтверждено местным нардепом.
