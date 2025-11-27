Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер Ирана Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Соединённые Штаты развязали конфликт на Украине и навязывают ей план из 28 пунктов. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в эфире государственного телевидения.

Источник: Life.ru

Он отметил, что Белый дом устроил конфликт. Он указал, что обещания президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт остались нереализованными, а спустя год американская администрация начала навязывать план урегулирования.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегации США и Украины в конце этой недели продолжат двусторонние переговоры, начатые в Женеве. Кроме того, он сообщил, что Киев ожидает визита министра армии США Дэниела Дрисколла в ближайшие дни, что было подтверждено местным нардепом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше