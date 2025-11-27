Ричмонд
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние 100 лет напала на большое количество стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию.

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США (Марко — ред.) Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она предложила «врунгильде» Каллас рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства хотя бы за последние 100 лет.

«Или ей для этого и суток не хватит?» — задала риторический вопрос представитель российского МИД.

