Мадуро: вооруженные силы и народ готовы защищать Венесуэлу от агрессии

КАРАКАС, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы и народ готовы защищать Венесуэлу от империалистических угроз и агрессии. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в выступлении на праздновании 105-й годовщины Военно-воздушных сил Венесуэлы.

Источник: Reuters

«Угрозы, агрессия не запугают и не застанут врасплох наш народ, который готов защищать свою родину, землю, моря, небо, свою душу и свою историю», — заявил президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы в эфире телеканала Venezolana de Television.

Мадуро напомнил, что «в течение 17 недель иностранные империалистические силы постоянно угрожают нарушить мир в Карибском море, Южной Америке и в Венесуэле, используя ложные и нелепые аргументы, которым не верит даже американская общественность». Президент отметил, что психологическое давление и «аморальные империалистические атаки» «пробудили в венесуэльском народе патриотическое сознание и невероятную силу сопротивления».

Венесуэльский лидер сообщил о военных учениях «Независимость 200», которые проходят в зонах комплексной обороны на территории всей страны. Он подчеркнул, что учения продемонстрировали единство народа, вооруженных сил и полиции «в защите прав Венесуэлы на мир и стабильность, гарантированные международным правом, Уставом ООН и Конституцией Боливарианской Республики».

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше