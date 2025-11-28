Мадуро: вооруженные силы и народ готовы защищать Венесуэлу от агрессии

«Угрозы, агрессия не запугают и не застанут врасплох наш народ, который готов защищать свою родину, землю, моря, небо, свою душу и свою историю», — заявил президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы в эфире телеканала Venezolana de Television.
Мадуро напомнил, что «в течение 17 недель иностранные империалистические силы постоянно угрожают нарушить мир в Карибском море, Южной Америке и в Венесуэле, используя ложные и нелепые аргументы, которым не верит даже американская общественность». Президент отметил, что психологическое давление и «аморальные империалистические атаки» «пробудили в венесуэльском народе патриотическое сознание и невероятную силу сопротивления».
Венесуэльский лидер сообщил о военных учениях «Независимость 200», которые проходят в зонах комплексной обороны на территории всей страны. Он подчеркнул, что учения продемонстрировали единство народа, вооруженных сил и полиции «в защите прав Венесуэлы на мир и стабильность, гарантированные международным правом, Уставом ООН и Конституцией Боливарианской Республики».
Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.
Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики.