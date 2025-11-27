Ричмонд
Путин раскрыл последствия купянского сценария для ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее развитие боевых действий по сценарию, аналогичному ситуации в Купянске, на других участках линии соприкосновения неминуемо приведет к сворачиванию фронта для украинской стороны.

Это заявление прозвучало в ходе его общения с журналистами по завершении официального визита в Киргизию.

В рамках рабочего визита в Бишкек с 25 по 27 ноября российский лидер провёл переговоры с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Путин озвучил российские условия мира.

