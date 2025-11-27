Главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас надо вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Рф за последние 100 лет напала на большое количество государств. Об этом в четверг, 27 ноября, высказалась, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Ранее Каллас сказала, что за последние 100 лет РФ напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. При этом ни одно из этих государств не нападало на Россию, подчеркнула она.
— Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с ней встречаться — это небезопасно, — написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова предложила «врунгильде» Каллас сообщить, сколько раз страны Запада нападали на суверенные государства хотя бы за последние 100 лет.
— Или ей для этого и суток не хватит? — задала она риторический вопрос.
В этот же день Мария Захарова с иронией прокомментировала идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разобрать ведущую в РФ железную дорогу.