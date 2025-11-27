Путин опроверг существование проектов договора по Украине

Президент России Владимир Путин опроверг наличие готовых проектов договора по Украине в ходе диалога с представителями средств массовой информации.
Глава государства пояснил, что вместо конкретных документов существовал перечень вопросов, предназначенных для совместного обсуждения и последующего оформления в окончательном виде.
Путин уточнил, что тематика будущих договоренностей обсуждалась с американскими партнерами перед его визитом на Аляску. Результатом этих консультаций стал список из 28 пунктов, содержащий возможные направления для согласования. Российский лидер подтвердил, что данный перечень был впоследствии передан российской стороне и тщательно изучен.
Ранее Путин раскрыл последствия купянского сценария для ВСУ.
