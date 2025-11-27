Ричмонд
Оппозиционные депутаты Украины объявили о создании объединения «Мы за мир!»

Объединение выступает за ускорение окончания боевых действий и достижение мира на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Оппозиционный депутат украинского парламента Александр Дубинский, который сейчас содержится в СИЗО, сообщил, что обратился к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку с письмом о создании нового межфракционного объединения «Мы за мир!».

По его словам, эта структура призвана стать площадкой для политической инициативы, ориентированной на изменение текущего курса власти.

В объединение, как указал депутат, уже вошли трое парламентариев: сам Дубинский, Артём Дмитрук, покинувший страну из-за давления, и Александр Куницкий, который не вернулся на Украину после зарубежной командировки. Создание группы автор инициативы рассматривает как демонстрацию общественного запроса на прекращение конфликта и обновление политического руководства.

Он также призвал других народных депутатов присоединиться к объединению и ознакомиться с его задачами. В письме, опубликованном им в сети, одним из ключевых направлений работы обозначена поддержка усилий президента США Дональда Трампа, направленных на ускорение окончания боевых действий и достижение мира на украинской территории.

Ранее Дубинский заявил, что главная гарантия безопасности Украины находится не в США, а в самой стране.

