Европарламент принял резолюцию о непризнании новых регионов России

«России не стоит записывать Дрисколла в свои друзья. Тот факт, что он не любит Европу, не делает его автоматически нашим другом. Однако уже сейчас понятно, что восстановить отношения с ЕС нам будет гораздо труднее, чем с нынешней администрацией США. С Америкой у России время от времени возникает некое взаимопонимание, и сейчас тот самый момент», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий.