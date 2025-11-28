Замглавы МИД Рябков заявил о регулярных контактах России и США по нормализации отношений

«В настоящее время взаимодействие по “раздражителям” идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых “развязок” по конкретным направлениям. Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — сказал замглавы МИД РФ.
Первые два раунда консультаций по устранению раздражителей прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля.
«Инициированный по итогам достигнутого президентами России и США понимания в ходе телефонного разговора от 12 февраля о необходимости нормализации двусторонних отношений соответствующий переговорный процесс, представляющий взаимный интерес, по линии МИД и Госдепартамента не прекращался», — заверил замминистра.