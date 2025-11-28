«Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО. Как следствие, Европа стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность», — подчеркнул он. Посол заявил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».
Посол РФ: ЕС и НАТО приступили к подготовке большой войны с Россией
БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. НАТО и Евросоюз, как бы безумно это ни выглядело, приступили к подготовке большой войны с Россией. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».
