Посол РФ: ЕС и НАТО приступили к подготовке большой войны с Россией

«Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО. Как следствие, Европа стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность», — подчеркнул он. Посол заявил, что Россия «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».