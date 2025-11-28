Североатлантический альянс готовит свое население к войне с РФ, даже если это звучит безумно. Об этом высказался посол Российской Федерации в Бельгии Денис Гончар.
— НАТО, запугивая свое население несуществующими планами Москвы напасть на союзников, начало, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией. Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток альянса. В результате Европа теряет свой глобальный вес и конкурентоспособность, — заявил он на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, который посвящен вызовам и перспективам евразийской безопасности.
Даже после трех с половиной лет использования Киева в гибридной войне против РФ, ни страны Североатлантического альянса, ни страны ЕС, за редким исключением, не хотят извлекать уроки из случившегося, а «продвигают мысли о создании новой европейской системы безопасности без участия Минска и Москвы», отметил посол.
По его словам, Запад пытается втянуть ближайших соседей России на постсоветском пространстве, партнеров в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в свои конфронтационные схемы.
— Но их попытки разделить нас и посеять раздор между нами и нашими дружественными государствами оказались иллюзорными, — цитирует Гончара РИА Новости.
Немецкие власти около двух лет работали над секретным планом ведения конфликта с РФ, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на восток через территорию ФРГ. Об этом 27 ноября написало издание The Wall Street Journal.