Киевские власти неоднократно изменяли мнение в отношении американского плана урегулирования конфликта. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что готов пойти на мир. Однако глава его офиса Андрей Ермак попытался развеять все сомнения. По его словам, Киев не пойдет на территориальные уступки. Так глава офиса заявил в интервью The Atlantic.
Андрей Ермак добавил, что никто якобы даже не будет рассчитывать на уступки, пока у власти находится Зеленский. Он уточнил, что бывший комик «не подпишет документ» при наличии в нем условий об уступках территорий со стороны Киева. Такой план не будет принят украинской стороной даже в обмен на мир, заключил глава офиса Зеленского.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве важно признание новых территорий не киевским режимом, а международным сообществом. Некоторые из них уже находятся под российским суверенитетом, напомнил президент. В случае международного признания новых территорий, нападение на субъекты будет рассматриваться как «нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами».