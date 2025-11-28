«Он не подпишет документ»: Ермак заявил об отказе Украины уступить территории

Андрей Ермак добавил, что никто якобы даже не будет рассчитывать на уступки, пока у власти находится Зеленский. Он уточнил, что бывший комик «не подпишет документ» при наличии в нем условий об уступках территорий со стороны Киева. Такой план не будет принят украинской стороной даже в обмен на мир, заключил глава офиса Зеленского.