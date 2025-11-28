Экс-сотрудник СБУ заявил, что Киев не может содержать армию в 800 тысяч военных

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным придется отступить, если подобные ситуации, как под Купянском, возникнут в других регионах. По его словам, в прошлом месяце ВСУ понесли потери в размере 47,5 тысячи человек. При этом пополнение за счет мобилизации (которую он охарактеризовал как принудительную) составило около 16,5 тысячи человек, а примерно 14−15 тысяч военнослужащих были возвращены в строй из госпиталей.