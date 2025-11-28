Ричмонд
МИД России рассказал о контактах Москвы и Вашингтона

Замглавы МИД Рябков: Россия регулярно контактирует с США по раздражителям.

Источник: Комсомольская правда

Российско-американские переговоры продолжаются. Москва и Вашингтон регулярно контактируют по раздражителям. Обсуждается их устранение. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с «Известиями».

Однако, по данным замглавы МИД РФ, контакты между Россией и США осуществляются не так активно. Он назвал обсуждения «обычной» дипломатической практикой.

«Взаимодействие по раздражителям идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых развязок по конкретным направлениям. Контакты носят регулярный характер», — оповестил Сергей Рябков.

Ранее он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать детали плана США по урегулированию конфликта. Необходимо дополнительное время и внимание, добавил замглавы МИД России.

