Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии заявили о смерти НАТО из-за конфликта с Россией

В контексте противостояния с Россией на поле боя НАТО утратила свою политическую силу, превратившись в логистическую компанию. Об этом написало норвежское издание Steigan.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

По мнению журналистов, скоро НАТО не ослабнет, а умрет. Это произойдет с политическим разложением, которое началось до конфликта на Украине.

«Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность», — заявили в статье.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Москвой. Он подчеркнул, что страна не стремится к противостоянию, а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше