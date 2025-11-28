По мнению журналистов, скоро НАТО не ослабнет, а умрет. Это произойдет с политическим разложением, которое началось до конфликта на Украине.
«Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность», — заявили в статье.
