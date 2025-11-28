Ричмонд
Гендиректор МАГАТЭ заявил о возобновлении боевых действий в районе ЗАЭС

Недалеко от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновилось ведение боевых действий. Об этом 27 ноября сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Источник: РИА "Новости"

«На ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ, работавшие там, ежедневно сообщали о звуках военной активности, часто в непосредственной близости от станции. В некоторые дни группа сообщала о том, что слышала около 20 взрывов и выстрелов, а иногда и гораздо больше», — приводятся его слова на сайте агентства.

Отмечается, что обходы станции сотрудниками МАГАТЭ продолжаются даже несмотря на звуки ведения боевых действий поблизости. Так, на днях эксперты посетили два машинных зала и хранилища радиоактивных отходов. Это делается для контроля и оценки ядерной безопасности на атомном объекте.

Также 25 ноября Гросси заявил, что России и Украине следует заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС. Он добавил, что присутствие МАГАТЭ на станции необходимо сохранить вне зависимости от условий возможного мира между сторонами.

Ранее, 19 ноября, Гросси указал, что боевые действия на Украине остаются главным глобальным риском для ядерной безопасности. По словам главы МАГАТЭ, необходимо найти долгосрочное решение охлаждения используемой на АЭС воды.

До этого, 14 ноября, он рассказал, что совместными усилиями с РФ удалось преодолеть «опасную ситуацию» на ЗАЭС.

