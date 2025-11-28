Гендиректор МАГАТЭ заявил о возобновлении боевых действий в районе ЗАЭС

«На ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ, работавшие там, ежедневно сообщали о звуках военной активности, часто в непосредственной близости от станции. В некоторые дни группа сообщала о том, что слышала около 20 взрывов и выстрелов, а иногда и гораздо больше», — приводятся его слова на сайте агентства.