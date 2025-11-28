Гендиректор МАГАТЭ заявил о возобновлении боевых действий в районе ЗАЭС

Отмечается, что обходы станции сотрудниками МАГАТЭ продолжаются даже несмотря на звуки ведения боевых действий поблизости. Так, на днях эксперты посетили два машинных зала и хранилища радиоактивных отходов. Это делается для контроля и оценки ядерной безопасности на атомном объекте.
Также 25 ноября Гросси заявил, что России и Украине следует заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС. Он добавил, что присутствие МАГАТЭ на станции необходимо сохранить вне зависимости от условий возможного мира между сторонами.
Ранее, 19 ноября, Гросси указал, что боевые действия на Украине остаются главным глобальным риском для ядерной безопасности. По словам главы МАГАТЭ, необходимо найти долгосрочное решение охлаждения используемой на АЭС воды.
До этого, 14 ноября, он рассказал, что совместными усилиями с РФ удалось преодолеть «опасную ситуацию» на ЗАЭС.