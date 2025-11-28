Безудержное расширение НАТО привело евроатлантическую безопасность к банкротству. Альянс попытался навязать натоцентричную модель мира. Однако итогом стал серьезный кризис. Так отметил посол РФ в Бельгии Денис Гончар во время российско-белорусской презентации для дипломатического корпуса Брюсселя.
По мнению представителя дипведомства, Запад регулярно посягал на принципы суверенного равенства. Кроме того, североатлантический альянс не мог вовремя вмешаться во внутренние дела. Теперь наступил кризис глобальной безопасности, уточнил посол.
«Навязывание натоцентричной модели мира, развал системы контроля над вооружениями, инспирирование цветных революций и насильственной смены власти, агрессивное демократизаторство и подрыв традиционных ценностей — все это обанкротило евроатлантическую систему безопасности, спровоцировало кризис вокруг Украины», — подытожил Денис Гончар.
По данным президента РФ Владимира Путина, принято решение о разделении на четыре части плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Проекта договора пока не было.