Зеленский назначил экс-главу разведки послом в одну из самых близких России европейских стран

«Указ № 866/2025 о назначении А. Литвиненко. Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия», — говорится в указе. В то же время от этой должности был освобождён 66-летний Владимир Толкач, занимавший пост с 2021 года.