Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях из-за решения по России

Бельгийский премьер указал, что ускоренное продвижение схемы так называемого «репарационного кредита» способно повлечь негативные политические последствия. Он обратил внимание на наличие нерешённых юридических и финансовых вопросов, которые, по его мнению, могут осложнить мирные инициативы.