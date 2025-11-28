Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях из-за решения по России

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил серьёзные опасения относительно планов Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. В своём письме, направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, он предупредил, что поспешная реализация этой инициативы может подорвать перспективы достижения мирного соглашения.
Документ, с которым ознакомилась газета Financial Times, был подготовлен в преддверии саммита ЕС, где лидеры стран-участниц должны согласовать дальнейшие шаги по поддержке Киева.
Бельгийский премьер указал, что ускоренное продвижение схемы так называемого «репарационного кредита» способно повлечь негативные политические последствия. Он обратил внимание на наличие нерешённых юридических и финансовых вопросов, которые, по его мнению, могут осложнить мирные инициативы.
Издание отмечает, что, несмотря на поддержку проекта большинством государств ЕС, Бельгия, на чьей территории размещена основная часть замороженных активов, занимает особую позицию. Брюссель опасается возможных ответных мер со стороны России, а также судебных рисков для депозитарного клирингового центра Euroclear, который является держателем этих активов.
В качестве условия для возможного согласия на инициативу бельгийский премьер потребовал от других стран-членов ЕС предоставить юридически обязывающие финансовые гарантии на сумму около 185 миллиардов евро. Эти средства должны покрыть потенциальные убытки Euroclear, связанные с использованием замороженных средств.
